Школьники Бишкека вернутся за парты 1 февраля

Поэтапный переход планируется начать с 15 января.

Исполняющий обязанности мэра Бишкека Балбак Тулобаев рассказал, что с 1 февраля детские сады и школы заработают в традиционном формате, сообщает zakon.kz.

Поэтапный переход планируется начать с 15 января, - приводит слова Тулобаева 24.kg.

Он заметил, что необходимо изучить ситуацию в регионах, где ученики уже вернулись в школы.

Кроме того, сейчас английский штамм распространяется, он бьет по молодежи. Молю Аллаха, чтобы он не пришел в Кыргызстан, — добавил Балбак Тулобаев.

Обучение в Кыргызстане было переведено в онлайн-формат с 16 марта 2020 года.

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