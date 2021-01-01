Внук сдал следователям убившую мужа бабушку

По версии следствия, 17 февраля 2011 года женщина убила своего супруга.

В Новосибирской области местный житель сдал следователям свою 61-летнюю бабушку, которая 10 лет назад совершила убийство своего мужа. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на региональную прокуратуру.

По версии следствия, 17 февраля 2011 года женщина убила своего супруга. Следователям она рассказала, что ЕГО избили на улице неизвестные, когда он вышел из дома ночью. Виновников тогда не нашли, расследование приостановили.

В сентябре дело снова открыли, поскольку внук россиянки рассказал следователям, что именно его бабушка и убила своего супруга. Теперь ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее в Орловской области к пожизненному заключению в колонии особого режима был приговорен 44-летний житель Тульской области, убивший свою гражданскую жену и ее дочь-инвалида. Преступление было совершено в 2015 году. Осужденный в ходе расследования полностью признал свою вину. Ранее он уже был судим за тяжкое преступление.

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