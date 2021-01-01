Система управления сферой образования изменена в Казахстане

С 1 января повышается заработная плата всех казахстанских педагогов на 25%.

С 2021 года меняется система управления сферой образования. Районные и городские отделы образования станут подконтрольны и подотчетны профильным областным управлениям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По поручению Президента принят Закон, согласно которому уже с 2021 года районные и городские отделы образования станут подконтрольны и подотчетны профильным областным управлениям. Управление и финансирование отделов образования городов и районов теперь переходят на областной уровень и областной бюджет. Как ранее пояснял министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, проблемы и нужды каждой школы и каждого детского сада теперь перейдут под контроль области.

К примеру, теперь, когда сельской школе потребуется ремонт и директор обратится за помощью в районный отдел образования, руководитель района подаст заявку не на имя акима района, а напрямую в областное управление образования.

Еще одним новшеством станет назначение руководителей отделов образования не акимами районов и городов, а руководителем областного управления образования. При этом согласно требованиям Минобразования это должны быть кадры с практическими навыками и функционалом, люди, которые получили хороший опыт на нижестоящих руководящих должностях в той же системе образования.

С 1 января повышается заработная плата всех казахстанских педагогов на 25%. Повышение заработной платы учителей происходит в рамках исполнения поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

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