Как избавиться от похмелья утром после праздника

По мнению эксперта, в состоянии похмелья следует питаться продуктами, которые содержат много белка.

Нарколог Алексей Казанцев в беседе с Пятым каналом дал советы, как восстановить баланс и гармонию в организме после обильного принятия спиртного, передает zakon.kz.

Специалист объяснил, что в первую очередь важно восполнить водный запас в организме. Для этого рекомендуется принять контрастный душ, чередуя то холодную, то горячую воду на пять секунд.

"Обязательно необходимо принимать минералочку, чтобы выводить ph крови в сторону ощелачивания, так как с утра вы проснулись с запахом перегара", — также отметил Казанцев.

По его мнению, в состоянии похмелья следует питаться продуктами, которые содержат много белка.

"Омлет, не пережаренный, с утра, и вам будет очень хорошо. Он полезен и тем, у кого проблемы с желудком", — подчеркнул Казанцев.

Помимо этого, Казанцев советует принимать на следующий день после застолья витамины, которых в организме недостаток. Это могут быть препараты, содержащие калий, магний, или на основе янтарной и лимонной кислоты.

Нарколог не советует утром после приема алкоголя пить кофе и молоко, особенно людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Еще, по словам Казанцева, стоит воздержаться от активных физических нагрузок. Вместо этого он рекомендует неспешную прогулку на свежем воздухе.

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