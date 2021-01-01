Казахстан принял председательство в ЕАЭС

Основным приоритетом на следующий год станет развитие взаимовыгодного кооперационного и международного сотрудничества.

Председательство в уставных органах Евразийского экономического союза с января 2021 года перешло от Белоруссии к Казахстану, сообщает 365info.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее сообщал, что в январе 2021 года направит обращение к главам государств ЕАЭС о приоритетах председательства республики в Союзе.

«Председательство в уставных органах Евразийского экономического союза с нового года перейдет от Белоруссии к Казахстану. Основными приоритетами на следующий год мы ставим полноценную реализацию договора о союзе, устранение барьеров, развитие взаимовыгодного кооперационного и международного сотрудничества, совершенствование процедур формирования кадрового состава комиссии, усиление ее функциональности и ответственности», — отмечал он в декабре на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

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