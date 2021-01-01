Стало известно, кто представит Казахстан на "Мисс Вселенная"

В дирекции рассказали, что участницы конкурса разных лет со всего Казахстана активно занимались благотворительностью.

Дирекция Национального конкурса красоты "Мисс Казахстан" сообщила, кого решили отправить на международный конкурс "Мисс Вселенная" от Казахстана, передает zakon.kz.

Национальный Конкурс Красоты "Мисс Казахстан" ранее принял решение о переносе традиционного шоу в Нур-Султане на 2021 год . Все внимание организаторов и участниц конкурса в этот непростой период пандемии коронавируса было сосредоточено на реализации благотворительных и социальных проектов.

В дирекции рассказали, что участницы конкурса разных лет со всего Казахстана активно занимались благотворительностью: помогали врачам в борьбе с пандемией, помогали семьям пострадавшим от пандемии, помогали малообеспеченным семьям.

Организаторы конкурса отметили, что особенно в этот непростой период отличилась своей самоотверженностью и желанием помочь другим "Мисс Кызылорда 2019" - 18-летняя Камилла Серикбай.

Поэтому именно ее Дирекция конкурса "Мисс Казахстан" решила отправить на конкурс "Мисс Вселенная 2021"!

Мы уверенны, что она достойно представит нашу страну на Международном конкурсе Мисс Вселенная, - говорится в сообщении.

Камила Серикбай завоевала титул "Мисс Кызылорда" в 2019 году. Учится в университете имени Сулеймана Демиреля по специальности "Прикладное право". Занимается каратэ c детства, мастер спорта. Мечтает стать послом доброй воли ООН.

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