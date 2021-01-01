Валерия добавила, что 1 января — прекрасная дата начала жизни.

Певица Валерия стала бабушкой: у ее сыны Арсения Шульгина и невестки Лианы родилась дочь. Об этом артистка написала в Instagram.

«Год только начался, а он мне уже нравится. Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье — Сенечка и Лиана стали родителями, на свет появилась чудесная девочка», — сообщила она.

Валерия добавила, что 1 января — прекрасная дата начала жизни. Также она назвала новогоднюю ночь поистине волшебной.

Пользователи соцсети поздравили артистку с рождением внучки. В комментариях отметились в том числе певицы Лолита и Наталья Подольская, продюсер Яна Рудковская, музыканты Николай Носков, Николай Басков и Валерий Сюткин, а также юморист Максим Галкин.

Арсений Шульгин объявил о беременности жены в октябре 2020 года. Он рассказал о предстоящем событии подписчикам в Instagram и отметил, что чувствует себя «невероятно счастливым». В комментариях поклонники пары признались, что давно догадывались о беременности Лианы.

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