Великобритания вышла из Евросоюза

Между Британией и Европой будет создана зона свободной торговли для товаров и услуг без квот и тарифов. Однако на границе введен таможенный и санитарный контроль.

Великобритания за час до Нового года вышла из единого рынка и окончательно перестала быть членом ЕС, сообщает zakon.kz.

30 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал сделку по Brexit. Соглашение о сотрудничестве с ЕС было достигнуто 24 декабря. Это позволило избежать жесткого сценария выхода, передает ТАСС.

Между Британией и Европой будет создана зона свободной торговли для товаров и услуг без квот и тарифов. Однако на границе введен таможенный и санитарный контроль, что приведет к задержкам на границе.

Проверять будут не только товары, но и граждан – безвизовое пребывание на территории ЕС ограничено 90 днями. Также британцам в Европе придется платить за роуминг, раньше его не было.

Переговоры о новом торговом соглашении затянулись из-за принципиально разных позиций сторон по нескольким вопросам - рыбной ловле, правилам конкуренции и обеспечения выполнения будущего соглашения. Фактически до последнего момента не было понятно, удастся достичь согласия и или с 1 января произойдет "жесткий" Brexit, что привело бы к восстановлению пошлин, пограничных проверок и хаосу с движением товаров и транспорта.

Четыре с половиной года назад прошел референдум, на котором большинство граждан высказались за выход из Евросоюза.

Соединенное Королевство вошло в союз в 1973 году, покинув его 31 января 2020 года. Несмотря на то, что Великобритания вступила в новый период, она по-прежнему продолжает подчиняться правилам Брюсселя. В частности, между обеими сторонами начали действовать новые положения, касающиеся таких вопросов, как торговля, поездки, миграция, право и безопасность.

Тем временем первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что эта часть Великобритании вскоре вернется в Евросоюз.

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