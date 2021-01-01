В Нью-Йорке назначили День памяти жертв COVID-19

Мэр Билл де Блазио призвал всех жителей Нью-Йорка помнить о 25 тыс. сограждан, которые стали жертвами COVID-19.

Руководство Нью-Йорка решило объявить 14 марта днем памяти жертв коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

В этот день в городе скончался первый больной с COVID-19, приводи слова мэра американского города Билл де Блазио в телеканал NYC.

Блазио призвал всех жителей Нью-Йорка помнить о 25 тыс. сограждан, которые стали жертвами COVID-19. Градоначальник также призвал почтить память погибших и заметил, что американцы могут поддерживать семьи, которые потеряли своих родных из-за коронавируса.

Во время первой волны коронавируса в США, которая пришлась на весну, Нью-Йорк был центром эпидемии. Количество погибших за сутки доходило до 700 человек, в больницы попадали более 3 тысяч зараженных пациентов.

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