Банковский работник оформил крупный кредит на чужое имя

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Проводится досудебное расследование.
30-летний работник одного из банков города Аксай оформил кредит на 5 миллионов тенге. Но не на себя, сообщает zakon.kz.
Крупный кредит был оформлен на постороннего человека без его ведома и согласия, передает портал Мой Город.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество , - рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО.
Успел ли банкир потратить деньги, в полиции не сообщили.
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