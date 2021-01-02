Нападение собак на скот в ЗКО попало на видео

За год в районе отстрелено свыше 200 бродячих собак.

В соцсетях региона распространяется видео, где стаи собак нападают на коров. Родители боятся, что собаки могут напасть и на детей, сообщает zakon.kz.

По словам жителей Жангалинского района, власти решить вопрос не могут, передает Уральская неделя.

Родители не отпускают детей одних в школу, боясь, что нападающие на скот собаки, нападут и на детей.

Со слов одного из местных жителей, ветеринары района объяснили им, что закона, позволяющего отстреливать собак - нет. В августе он своими глазами видел, как собаки напали на животных его брата. Псы тогда съели двух козлов и одного барана. О нападениях собак на людей он не слышал, но уверен, что такая опасность есть.

В акимате сказали, что "не в состоянии решить этот вопрос", потому что в районе нет места, где можно содержать бродячих собак, — рассказывает Айбулат Бокенов.

Директор ветеринарной станции Жангалинского района Мурат Досмухамедов говорит, что в этом году было отстрелено свыше 200 бродячих собак.

В ноябре месяце совместно с ветклиникой ЗКАТУ им. Жангир хана был подписан договор на отлов, стерилизацию и чипирование бродячих животных. Мы отловили 50 бродячих собак и отправили в университет. Они им сделали стерилизацию, после привезли обратно. Все равно на сегодняшний день остается много бродячих собак. Теперь мы их стали отстреливать, в случае поступления жалоб. За год отстрелено свыше 200 бродячих собак. Поступит жалоба – стреляем. Ведь если нападают на скот — еще ничего, но они же могут напасть и на людей, — говорит Мурат Досмухамедов.

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