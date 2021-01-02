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Сильное землетрясение произошло в Дагестане

Фото: ria.ru 2 января 2021, 09:28

Явление зафиксировали в 4.05 по московскому времени (7.05 по Нур-Султану)/

В Дагестане произошло ощутимое землетрясение, передает zakon.kz.

Так, по данным Геологической службы США, магнитуда составила 5,1, по данным Европейского Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) - 4,6.

Явление зафиксировали в 4.05 по московскому времени (7.05 по Нур-Султану).

Эпицентр подземных толчков располагался в 21 километре к северо-западу от города Дагестанские огни и в 12 километрах к северо-западу от Дербента. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информации о жертвах или разрушениях к настоящему моменту не поступало.

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