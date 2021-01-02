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Сколько казахстанцев заболели COVID-19. Новые данные

Фото: azzatyk.org 2 января 2021, 11:10

Больше всего заболевших в Алматы - 118 человек.

Стали известны данные на 2 января 2021 года об эпидситуации в Казахстане, передает zakon.kz.

Так, коронавирус выявили еще у 747 граждан, - говорится в сообщении официального telegram-канала Coronavirus2020.kz.

Эпидситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 67

Алматы - 118

Шымкент - 4

Акмолинская область - 58

Актюбинская область - 10

Алматинская область - 47

Атырауская область - 65

Восточно-Казахстанская область - 38

Жамбылская область - 15

Западно-Казахстанская область - 35

Карагандинская область - 40

Костанайская область - 60

Кызылординская область - 2

Мангистауская область - 14

Павлодарская область - 113

Северо-Казахстанская область - 58

Туркестанская область - 3

За все время пандемии вирус подтвердился у 156 220 казахстанцев.

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