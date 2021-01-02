Сколько казахстанцев заболели COVID-19. Новые данные

Приложение zakon.kz
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Больше всего заболевших в Алматы - 118 человек.
Стали известны данные на 2 января 2021 года об эпидситуации в Казахстане, передает zakon.kz.
Так, коронавирус выявили еще у 747 граждан, - говорится в сообщении официального telegram-канала Coronavirus2020.kz.
Эпидситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:
Нур-Султан - 67
Алматы - 118
Шымкент - 4
Акмолинская область - 58
Актюбинская область - 10
Алматинская область - 47
Атырауская область - 65
Восточно-Казахстанская область - 38
Жамбылская область - 15
Западно-Казахстанская область - 35
Карагандинская область - 40
Костанайская область - 60
Кызылординская область - 2
Мангистауская область - 14
Павлодарская область - 113
Северо-Казахстанская область - 58
Туркестанская область - 3
За все время пандемии вирус подтвердился у 156 220 казахстанцев.
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