Избирательные участки готовят к проведению выборов в условиях пандемии.

В Алматы избирательные участки оснаcтили средствами санитарной защиты, передает zakon.kz.Как сообщили в РСК Алматы, на сегодня в Алматы все территориальные избирательные комиссии (1 городская, 8 районных) обеспечены отдельными кабинетами, мебелью, оргтехникой и связью, подключены к интернету.

В целях оснащения избирательных участков на сегодня необходимые средства закуплены и доставлены на участки. Среди них стационарные и переносные урны, ткань для кабины тайного голосования, наружные и внутренние информационные стенды и др. На сегодняшний день в городе имеется 581 избирательный участок.

В мегаполисе в целях обеспечения санитарной безопасности решен вопрос оснащения избирательных участков средствами санитарной защиты:- медицинские одноразовые маски (для избирателей);- бесконтактные инфракрасные тепловизоры;- рулоны разметочных лент для соблюдения дистанции и др.

В соответствии с алгоритмом, утвержденным Главным государственным санитарным врачом РК, по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан при проведении выборов на каждом избирательном участке, проведены необходимые работы.

10 января состоятся выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов городов. Согласно п.10 ст. 20 Закона РК “О выборах”, органы местного самоуправления обязаны оказывать содействие избирательным комиссиям в осуществлении их полномочий. Напомним, кампания по выборам депутатов Мажилиса Парламента назначена в строгом соответствии с указанными конституционными сроками и является очередной. Выборы осуществляются путем тайного голосования по партийным спискам, на основе всеобщего и прямого избирательного права. Каждый избиратель может отдать свой голос единожды и только за одного кандидата. Свой избирательный участок можно узнать в контакт-центре по единому бесплатному номеру 221-10-01, который работает 7 дней в неделю с 8:00 часов до 20:00 часов.

Получить информацию и проверить себя в списке избирателей можно также с помощью Телеграм-бота @sailau_almaty и на онлайн-сервисах "Open Almaty" и http://service.almaty.kz/ru.

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