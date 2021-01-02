Лолита Милявская заявила, что вышла замуж в шестой раз

Однако имя нового избранника певица пока держит в тайне.

Лолита Милявская сообщила о шестом замужестве в эфире новогоднего выпуска шоу "Маска", передает zakon.kz.

Зрители НТВ стали свидетелями признания Лолиты, которая долгое время скрывала свое замужество. Певица выступила перед судьями шоу "Маска", одним из которых был Филипп Киркоров, пишет "Рамблер".

"Поп-король российской эстрады" оценил номер певицы, а также отметил ее красоту. Дмитрий Нагиев также сделал комплимент Лолите, отметив ее стройную фигур.

Позже Киркоров поинтересовался, не влюбилась ли знаменитая артистка и был прав. Лолита заявила, что вновь вышла замуж.

Однако имя нового избранника певица пока держит в тайне.

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