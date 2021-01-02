Более двух тысяч алматинцев обратились за помощью в "скорую" в новогоднюю ночь

Так, на роды доставлено 53 роженицы.

В новогоднюю ночь свыше двух тысяч алматинцев обратились в службу скорой помощи, передает zakon.kz.

Когда все отмечали праздник рядом с близкими, врачи Службы скорой помощи дежурили и выезжали на вызовы. Всего 31 декабря 2020 года поступило 2188 обращений и почти столько же выездов карет скорой помощи, - говорится в сообщении на странице "скорой помощи " в Facebook.

При этом "скорую" вызывали в новогоднюю ночь для 338 детей. На роды доставлено 53 роженицы.

К сожалению, на Новый год наши врачи отправились спасать участников 19-ти ДТП и 3 происшествия с массовым количеством пострадавших. Также за этот день мы получили очень много писем и видео с благодарностью от граждан, - отметили в "скорой".

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