У казахстанца, прилетевшего из Дубаи, обнаружен коронавирус

Из 811 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 661 человека.

В Казахстан 1 января 2021 года прибыло 7 международных авиарейсов из Египта, Турции и ОАЭ, передает zakon.kz со ссылкой на официальный Telegram- канал МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане при Правительстве РК.

Как сообщается, из 811 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 661 человека, без справок прибыли 150 граждан РК.

В том числе:в аэропорт г. Алматы – 4 рейса, 472 пассажира, со справками - 363, без справок - 109;в аэропорт г. Нур-Султан – 3 рейса, 339 пассажиров, со справками - 298, без справок - 41.

Отмечается, что прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа из 252 граждан РК, прилетевших в РК 31 декабря 2020 года, у пассажира, прибывшего рейсом Дубай – Алматы выявлена коронавирусная инфекция.

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