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Необычное имя дали новорожденной дочери сын Валерии и его жена

Фото: instagram 2 января 2021, 13:44

Снимок опубликовала в Instagram молодая мама.

Сын певицы Валерии Арсений и его супруга Лиана показали фото своей новорожденной дочери и рассказали, как назвали девочку, передает zakon.kz.

Снимок опубликовала в Instagram молодая мама. Она сообщила, что девочку назвали Селин и объяснила почему.

Это сочетание имен ее родителей: Сеня + Лиана = Селин.

Солнышко, мы тебя так сильно все ждали! Добро пожаловать в этот прекрасный мир, наша большая любовь, − написала Лиана.

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