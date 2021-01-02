Василий Лановой и его супруга Ирина Купченко заразились коронавирусом

Артист будет госпитализирован, его супруга планирует лечиться дома.

Народный артист СССР Василий Лановой и его супруга, народная артистка РСФСР Ирина Купченко заразились коронавирусом, передает zakon.kz.

Лановой будет госпитализирован, сообщила ТАСС в субботу Купченко.

Василий Семенович сдавал 31 декабря тест на антитела, у него их оказалось большое количество. Он сдавал ПЦР-тест, который показал положительный результат. Было решено сделать повторный тест, результаты которого пришли сегодня, он положительный. Чувствует себя Василий Семенович нормально, но, учитывая возраст (артисту 86 лет), решили не рисковать и положить его в клинику для поддержания состояния здоровья, - сказала Купченко.

Ее тест на коронавирус также дал положительный результат, но актриса не предполагает госпитализироваться.

Она добавила, что планирует посетить клинику, чтобы сделать КТ.

Спектакли с ее участием и участием Ланового, намеченные на эту неделю в Театре им. Е. Б. Вахтангова, где служат артисты, будут заменены.

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