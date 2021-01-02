Проблемы в системе образования Казахстана обсудили депутаты от НПК

Члены Народной партии Казахстана считают, что обучение в Казахстане должно быть доступно всем гражданам страны.

2 января в Нур-Султане кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента РК от Народной партии Казахстана обсудили проблемы в системе образования Казахстана. Круглый стол прошел в онлайн режиме, с подключением Zoo-конференции, передает zakon.kz.

Кандидаты в депутаты от НПК Сыздыков и Ислам Сункар затронули злободневные темы: качество и доступность образования, создание региональных университетов, оцифровка учебников, льготный интернет для семей, воспитывающих школьников.

Государству важно понять, что инвестиции в качественное и доступное образование – это прежде всего инвестиции в человеческий капитал страны. Наша партия разработала четкий план по решению проблем в сфере образования, которая на сегодняшний день является одной из самых главных задач любого современного государства, - отметил Олжас Сыздыков.

Члены Народной партии Казахстана считают, что обучение в Казахстане должно быть доступно всем гражданам страны.

Мы считаем, что необходимо дать новый импульс профессионально-техническому обучению, воссоздать вечерние школы при них, предусмотреть выплату стипендий на сколько это позволит бюджет. Государственные организации и предприятия обязаны принимать на вакантные места и на временную практику студентов с выплатой им базовых окладов, - выразил мнение Ислам Сункар.

Члены Народной партии отметили, что в связи миграцией населения и развитием регионов, государство должно создавать региональные университеты. Для детей сельских жителей в городах необходимо воссоздать школы-интернаты, имеющие современную инфраструктуру.

"НПК планирует повысить качество обучения, сократив количество не нужных вузов. Очень важно навести порядок в вопросе определения приоритетных специальностей по грантовому обучению за счет средств бюджета", - заявили в ходе конференции кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента от НПК.

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