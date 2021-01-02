100-летняя жительница Туркестана получила гражданство Казахстана

До этого времени она имела гражданство Республики Узбекистан.

В отдел миграционной службы УП г. Туркестан обратилась Аманкуль Марасулова 1922 г.р. с заявлением о приеме ее в гражданство Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

До этого времени она имела гражданство Республики Узбекистан.

В 2011 году она переехала к сыну в Казахстан, где сдала документы на постоянное место жительство и оформила бумаги для проживания в РК. С приближением срока окончания выданного документа, так как дети проживают в Казахстане, они решили оформить матери гражданство РК, - рассказали в ДП Туркестанской области.

Полицейские сразу же отреагировали и доставили пожилую бабушку в ЦОН, где сделали фото на документы. Затем оперативно собрали необходимые документы.

Чтобы вручить удостоверение личности, туркестанские полицейские приехали домой к пожилой женщина, поздравили ее с Новым годом и вручили удостоверение личности и цветы.

Чему бабушка была несказанно рада. Она поблагодарила полицейских и руководство УП г. Туркестана, которые помогли ей с оформлением документов.

Сколько бед мы пережили в свое время. Главное, чтобы не было войны и голода, которые мы видели. Желаю вам здоровья. Пусть страна будет благополучной и процветающей. Большое спасибо! - сказала она.

В свою очередь, ее сын Абдурахим Марасулов рассказал, что раньше мать много работала.

"Отца потеряли в раннем возрасте. И все-таки мама воспитала нас. Выучила. За трудовой вклад для страны, несколько раз была депутатом Совета. Воспитала 3 сыновей и 1 дочь. Сейчас у нее 5 внуков и 13 правнуков. В семье все получили гражданство Казахстана. Теперь вот мама присоединилась к нам. Мы очень рады!",- подчеркнул он.

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