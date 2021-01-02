Сценарист фильма "Ты у меня одна" Олег Данилов умер в Москве

О причинах смерти пока ничего не сообщается.

В субботу, 2 января, в Москве на 72-м году жизни скончался известный сценарист Олег Данилов. Смерть мужчины подтвердил его близкий друг, режиссер Дмитрий Астрахан, передает zakon.kz.

Олег Данилов является автором сценария таких фильмов, как "Ты у меня одна", "Все будет хорошо", "Деточки", сериала "Зал ожидания".

Сегодня ушел из жизни мой близкий друг, большой художник, автор сценариев всех моих фильмов, драматург и сценарист Олег Данилов. Сложно принять и осознать эту потерю. Светлая память об Олеге Данииловиче навсегда сохранится в сердцах его друзей, коллег и многочисленных поклонников, — написал Астрахан на своей странице в instagram.

Олег Данилов родился 26 октября 1949 года в Ленинграде. После окончания школы поступил на экономический факультет Ленинградского кораблестроительного института, однако работать пошел на киностудию, где нашел себя в написании сценариев, отмечает "Рамблер".

Он является автором пьес "Три пишем — два в уме", "Подари мне лунный свет", "Четвертая планета", и т.д. В 1993 году Олег Даниилович получил премию имени А. Пиотровского за лучший сценарий.

О причинах смерти пока ничего не сообщается.

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