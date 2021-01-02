В Риддере осудили женщину, грабившую пенсионеров

Приговор суда — два года заключения в учреждении максимальной безопасности.

В Риддерском городском суде слушалось дело гражданки Л. За ее спиной были уже четыре приговора. Однако реальным тюремным заключением завершился лишь один из них, сообщает zakon.kz.

По остальным эпизодам назначались ограничение свободы, так как суд учитывал наличие у девушки несовершеннолетнего ребенка, передает YK-news.kz.

За старое она взялась через несколько дней после окончания очередного срока ограничения свободы.

Сначала обокрала знакомую в собственном же доме. Когда хозяйка ушла на кухню, Л забрала 10 тысяч тенге наличными и мобильник. А также всю косметику.

Позже она подошла к пенсионеру на улице и представилась сотрудницей городского акимата.

За милой беседой девушка и старик дошли до дверей его квартиры. На пороге Лейла предложила прибрать дом, сходить за продуктами и прочее. Однако пенсионер вежливо отказался. Тогда Л заявила, что должна записать его анкетные данные, и старику пришлось впустить ее в квартиру.

Устроившись за столом в гостиной, она попросила стакан воды. И пока пенсионер был на кухне, открыла его портмоне. Пенсионер увидел, как девушка вытаскивает из кошелька купюру в 20 тысяч тенге, и потребовал вернуть деньги. Но девушка, оттолкнув старика вышла из квартиры.

Полицейские без труда задержали горе-мошенницу.

Приговор суда — два года заключения в учреждении максимальной безопасности и штраф в размере около 40 тысяч тенге.

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