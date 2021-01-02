Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Из-за погоды ограничено движение по дороге Алматинской области

Фото: vuslon.ru 2 января 2021, 18:19

Ограничения затрагивают участок трассы "Алматы-Оскемен" с 558 по 615 км.

В связи ухудшением погодных условий (понижение температуры воздуха до -35 С), с 17:00 2 января 2021 года по 09:00 3 января ограничивается движение на автодороге Республиканского значения "Алматы-Оскемен", сообщает zakon.kz.

Ограничения затрагивают участок трассы с 558 по 615 км (город Ушарал - граница ВКО) для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями.

ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать СМС сообщениями, передаваемых службой 112.

При выезде в дальнюю дорогу необходимо ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях, - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Алматинской области.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
У пациентов с COVID-19 из разных этнических групп, болезень влияет по-разному
Книга из человеческой кожи хранится в библиотеке Нур-Султана