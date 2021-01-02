Алматинский ресторан назвался ночным клубом, чтобы избежать штрафа

Кроме того, было принято решение приостановить деятельность 5 заведений в городе.

С 8 октября 2020 года в Алматы работают 32 мониторинговые группы по соблюдению ограничительных мер. С тех пор было проведено 648 рейдов, сообщает zakon.kz.

Проверяющие охватили 5464 объектов, выявили 1100 объектов, функционирующих с нарушениями, что составляет 20,1%.

По результатам проверки составлено 959 протоколов. При этом, на юридические лица наложено 243 штрафа на сумму 48 378 870 тенге; за нарушение масочного режима в отношении физических лиц - 716 протоколов на сумму 29 835 720 тенге, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

Кроме того, 16 материалов переданы в суд, по 5 из них приняты решения о приостановлении деятельности и наложении штрафа на 100 МРП.

Среди них следующие заведения:

• по Медеускому району: ресторан "Манана", "Отрар бар" (Танцы), кафе "Централ", лаундж бар "Hookan Dreems", бар Небо, рестобар "Orange", бар "Артист";

• по Турксибскому району: ресторан "Раяна", бильярдный клуб "Атлантис", кафе "Прованс";

• по Алмалинскому району: кафе "Арагоста", ресторан "Дегирмен", караоке "Дореми";

• по Ауэзовскому району: ланудж-бар "Мята", караоке- бар "Алмалы", игровой клуб "Playstation Go".

В сообщении ведомства отмечен тревожный факт. Появилась тенденция к перепрофилированию ресторанов в ночные клубы. Претензия относится к ресторану "Роял Тулип".

Это влечет дополнительный угрозу распространения коронавирусной инфекции в местах массового скопления людей и нарушения социальной дистанции и масочного режима, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

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