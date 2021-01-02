Выше $30 500 - цена биткоина побила очередной рекорд

Впрочем, некоторые эксперты предполагают, что биткоин уже достиг верхнего предела, и скоро начнется медленный откат на прежние курсовые позиции.

Цена криптовалюты биткоина в субботу, 2 января, достигла показателя $31 214,88, что стало историческим рекордом, сообщает zakon.kz.

Об этом свидетельствуют данные площадки Coinmarketcap.

Биткоин дорожает с октября 2020 года, когда он стоил около $10 000. А во второй половине декабря криптовалюта начала бить исторические максимумы: сначала 16 декабря 20 042 доллара, потом быстро взлетела до $28 000.

Уже в канун Нового года "биток" преодолел отметку в $29 000 и продолжает интенсивно расти.

Впрочем, некоторые эксперты предполагают, что биткоин уже достиг верхнего предела, и скоро начнется медленный откат на прежние курсовые позиции.

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