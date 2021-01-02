В ходе акций волонтеры и активисты партии будут распространять агитпродукцию среди жителей Казахстана.

Предвыборный штаб партии "Ак жол" проводит акции "Почтовый ящик" и "От двери – к двери", сообщает zakon.kz.

В ходе акций волонтеры и активисты партии будут распространять агитпродукцию среди жителей Казахстана – они донесут агитматериалы "Ак жола" до дверей избирателей, опустят брошюры и в почтовые ящики казахстанцев.

Агитационная работа партии – в самом разгаре. Члены предвыборного штаба находятся во всех регионах, проводят мероприятия, встречаются с трудовыми коллективами предприятий, ВУЗов, работают Общественные приемные партии, – подчеркнула зам.руководителя Республиканского штаба, кандидат в депутаты Мажилиса Айгуль Жумабаева. – Задача любой агиткампании – охватить как можно больше избирателей, мы должны донести основные положения предвыборной программы "Перемены неизбежны" до всех казахстанцев. Поэтому такие акции стали традиционными.

2 января 2021 года акцию "Почтовый ящик" провел столичный филиал "Ак жола", она продолжится во всех регионах республики.

В агитационных брошюрах кратко обозначены основные положения предвыборной программы партии на государственном и русском языках. Агитбригады из числа молодежи регулярно делают обходы жилых кварталов, чтоб донести листовки партии максимально до каждого жителя Казахстана. "Акжоловцы" постараются дойти до каждой двери и каждого почтового ящика казахстанцев, – отметил председатель филиала партии по городу Нур-Султан, кандидат в депутаты городского маслихата Аскар Смагулов.

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