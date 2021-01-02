Во FlyArystan прокомментировали "захват" своего самолета в Алматы

Рейс Fly Arystan должен был вылететь из Алматы в Шымкент в 5:45. Однако был несколько раз перенесен.

В казахстанских соцсетях распространилась информация о неком "захвате" самолета FlyArystan пассажирами в Алматы, сообщает zakon.kz.

Рейс Fly Arystan должен был вылететь из Алматы в Шымкент в 5:45. Однако из-за тумана был несколько раз перенесен.

Пассажиры стали выражать недовольство происходящим. На борту возник конфликт, пассажиры сняли его и опубликовали в соцсетях.

Тут есть женщины беременные и маленькие дети. Мы все голодны. Так как тут ждем уже 15 часов. Когда мы просим еды, они дают только воду, - пишет один из пассажиров.

В пресс-службе FlyArystan в телефонном разговоре с корреспондентом zakon.kz прокомментировали произошедшее.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями (туман в районе аэропорта города прибытия не позволял произвести безопасную посадку) 2 января текущего года рейс КС7103 Алматы-Шымкент был задержан до 14:25. Борт был заменен, но в связи с неисправностью также не смог вылететь. Пассажирам было предложено вылететь на другом борту в 17:45. К сожалению, не все пассажиры захотели перейти на него. Через 1 час 40 минут большая часть пассажиров все же согласилась, а некоторые требовали вылета текущим самолетом и обеспечения бесплатного питания на борту. Рейс КС7103 со 127 пассажирами (13 пассажиров оформили возврат/перебронирование билетов) вылетел из Алматы в 17:58 и прибыл в Шымкент в 19:00. До вылета всем пассажирам было предоставлено питание и напитки.

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