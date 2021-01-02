Армения подсчитала своих погибших в Карабахе

Для идентификации и опознания тел с начала войны с тел и останков погибших взят 1441 образец, на этапе исследований находится 871 образец, - сказала представитель министерства .

Минздрав Армении сообщил о гибели 3330 человек с армянской стороны с начала эскалации в Карабахе, сообщает zakon.kz.

Эту цифру назвала пресс-секретарь министерства Алина Никогосян, передает РИА Новости.

По состоянию на 1 января проведены судебно-медицинские исследования 3330 тел (погибших в Карабахе – ред.). Для идентификации и опознания тел с начала войны с тел и останков погибших взят 1441 образец, на этапе исследований находится 871 образец, - написала Никогосян в Facebook.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения и объявил о контрнаступлении. Армения в свою очередь обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

Лидеры России, Азербайджана и Армении 9 ноября приняли заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 00:00 10 ноября. Оно предполагает передачу Ереваном Баку Агдамского, Кельбаджарского, Лачинского и части Газахского района, которые Армения удерживала до недавнего времени. В Армении из-за этого решения начались протесты. В Нагорном Карабахе развернут российский миротворческий контингент.

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