В Минздраве Украины отказались регистрировать вакцину "Спутник V"

Главный врач страны заявил, что "заявления о государственной регистрации в Украине вакцины кандидата РФ не соответствуют реальности".

Все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины не соответствуют действительности, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

Главный врач заявил, что "заявления о государственной регистрации в Украине вакцины кандидата РФ не соответствуют реальности". По словам Ляшко, в стране будут использовать только ту вакцину, которая успешно прошла три фазы испытаний. Он также отметил, по каким параметрам на Украине будут выбирать препарат.

Ранее сегодня политик Виктор Медвудчук сообщил, что украинская фармкомпания "Биолек" подала в местный Минздрав заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Отказ в регистрации он назвал "преступным намерением властей лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса".

При этом сами украинские власти неоднократно отвергали возможность регистрации "Спутника V" в стране. Так, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал эту вакцину "гибридным оружием против Украины".

После этого Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, назвал заявление Кулебы политикой "гибридного геноцида" в угоду Западу.

"Назло маме уши отморожу". Несмешно, скорее, грустно за украинский народ. В порыве русофобии Киев подвергает риску жизни своих же людей, — написал он в Twitter.

Общее число заразившихся коронавирусом в Украине за все время пандемии к настоящему моменту достигло 1 069 517, зарегистрирован 18 731 летальный исход.

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