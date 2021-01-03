Эксперт спрогнозировал, какие функции появятся в смартфонах в 2021 году

Смартфон становится не только фотокамерой, платежным устройством, выходом в интернет голосовым набором, но и источником сбора медицинской информации.

Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков заявил, что в 2021 году производители смартфонов станут увеличивать быстродействие процессоров, длительность работы аккумуляторов и улучшать работу экранов, а также снабжать телефон новыми функциями, сообщает zakon.kz.

В 2021 году превалировать будет внедрение беспроводной зарядки у всех крупнейших игроков рынка, — приводит слова Кускова агентство "Прайм".

От проводов, по его словам, создатели смартфонов начнут отказываться. Кроме того, они также займутся совершенствованием функционирования дисплеев и оснащением устройств новым функционалом.

Говорить о будущем весьма затруднительно, особенно учитывая текущую развитие событий с пандемией, однако скорее всего, в 2021 году превалировать будет внедрение беспроводной зарядки у всех крупнейших игроков рынка – компании будут потихоньку отказываться от кабелей и стараться подзаряжать различными станциями и другими вариантами, — спрогнозировал Кусков.

Что касается приложений и функций, то смартфон становится не только фотокамерой, платежным устройством, выходом в интернет голосовым набором, но и источником сбора медицинской информации.

Так, в Apple Watch есть функция замера уровня кислорода, уже сейчас с помощью различных устройств можно производить замеры давления, а также проводить электрокардиограмму – пока несколько корявым способом, но потихоньку этот вопрос решается, — считает эксперт.

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