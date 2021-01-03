Пневмония с признаками COVID-19: названы данные на 1 января

Выздоровели 16 человек.

На 1 января 2021 года зарегистрировано семь случаев заболевания, три случая с летальным исходом, передает zakon.kz со ссылкой на МВК.

Выздоровели 16 человек.

Всего с 1 августа 2020 года зарегистрировано 45 946 заболевших. Случаев с летальным исходом - 508, выздоровели – 33 251 человек.

Ранее в Минздраве сообщили, что за прошедшие сутки в стране зарегистрированы 714 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 351 человек выздоровели.

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