Врач рассказала о рисках пищевого отравления после праздников

При отравлениях подходят ветрогонные сборы на основе укропа, ромашки, фенхеля, а сладкое и цитрусовые временно исключаются.

Срок годности большинства блюд, которые жители России готовят к новогоднему столу, редко превышает сутки-двое, особенно это касается салатов. Употребление в пищу несвежих продуктов, залежавшихся в холодильниках и на балконах после застолья, может привести к печальным последствиям. Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова разъяснила, когда следует обращаться к врачу, если человек чувствует симптомы отравления, передает zakon.kz.

Если симптомы были короткими, не было повышения температуры и сильной слабости, и вы сами справились с этим без помощи врача, это значит, что ваш иммунитет в порядке. Но если вы чувствуете, что симптомы затягиваются, не прекращается диарея, то, конечно, нужно обращаться к специалисту, потому что это может обозначать, что у вас в желудочно-кишечном тракте начинают расти условные патогены, которые могут нанести вред организму, – пояснила радио Sputnik Нурия Дианова.

Один из неприятных симптомов отравления – рвота. В то же время, по словам специалиста, это хорошая реакция организма, который таким образом пытается очиститься от некачественных продуктов.

Что касается рвоты – это хороший, хоть и неприятный признак: значит, сработала защита, происходит очищение организма, а не поступление некачественного продукта внутрь, когда начинаются уже другие процессы. Но даже если это единственный симптом отравления, рекомендуется все равно изменить стиль питания. Например, есть только отварное мясо и крупы, и только через несколько дней уже можно менять питание в сторону привычного, – посоветовала Нурия Дианова.

Гастроэнтеролог дала рекомендации, как правильно питаться после отравления.

После того, как отравился, нужно в принципе на несколько дней сильно ограничить употребление пищи. Если кишечная инфекция вызвала диарею, то нужно пить минеральную воду, есть подсушенный хлеб, можно разварить рис и эту кашу употреблять. Если произошло обострение панкреатита или холецистита, то врачи рекомендуют не нагружать организм: сразу же исключают грубую клетчатку – капусту, черный хлеб. Все блюда должны быть в виде суфле. Противопоказаны соки, нужно аккуратно подходить к употреблению свежих фруктов и овощей. При отравлениях подходят ветрогонные сборы на основе укропа, ромашки, фенхеля, а сладкое и цитрусовые временно исключаются, – добавила врач.

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