Какие заведения нарушили карантин в Алматы?

Штрафы на 107 млн тенге получили субъекты бизнеса за нарушение карантинных мер в Алматы.

По поручению акима города Алматы в мегаполисе в усиленном режиме продолжают работать 32 мониторинговые группы. Главная задача - обеспечить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер, передает zakon.kz.

На сегодня город находится в "желтой зоне" по распространению COVID-19. Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом - 18639.

С 8 октября 2020 года по 02 января 2021 года проведено 700 мероприятий, в ходе которых охвачено 5916 объектов. По итогам проверки нарушения карантинных мер выявлены на 1142 (19,3%) объектах. Всего составлено 997 протоколов об административных правонарушениях за не соблюдение ограничительных мероприятий ч.1 ст. 425 КоАП РК на общую сумму свыше 107 млн тенге.

При этом за последнюю неделю, с 28 декабря 2020 года по 02 января 2021 года проведено 44 проверочных мероприятий, охвачено 337 объектов, выявлено объектов с нарушениями - 23 (7%).

Всего 17 материалов переданы в суд для рассмотрения по ст.462 ч.1 “по воспрепятствованию проведению проверки” и ст. 462 ч.3 “по невыполнению предписаний об устранении”:

Медеуский район - 7 материалов по 11 экстренным извещениям (ресторан "Манана"-2, ТОО "Отрар бар" (Танцы)-4, кафе "Централ"-1, лаундж бар "Hookan Dreems"-1, ТОО "Глобал Фудэнд" бар Небо-1, ТОО "Оранжери Group" рестобар-1, ТОО "BM Trade Company" бар "Артист"-1);

Турксибский район - 4 материала (Ресторан "Раяна" ИП Илахунов, бильярдный клуб "Атлантис" ИП Бижанов Р.М., кафе "Прованс", кафе "Шашлычный двор");

Алмалинский район - 3 материала (кафе "Арагоста", "Дегирмен", караоке "Дореми");

Ауэзовский район - 3 материала по ст. 462 по 3 экстренным извещениям (лаунж бар "Мята"-1, Караоке-бар "Алмалы"-2, игровой клуб "Playstation Go"-1).

На сегодня судом вынесены решения по наложению административного штрафа в 100 МРП с приостановлением деятельности на 1 месяц по следующим объектам: караоке "До ре ми" - ИП Бисенева Л.; кафе "Дегирмен" - ТОО "ASM group"; бильярдный клуб "Atlantis" - ИП Бижанов Р.; кафе "Раяна" - ИП Илахунов; "Прованс" - ИП ДиСи Гарибян; кафе бар "Hookan Dreems" - ТОО "Suddenly", рестобар "Оранжери" - ТОО "Оранжери Group". По диско бар "Арагоста" - ИП "АсЖан" - вынесено решение о наложении штрафа в 100 МРП с приостановлением деятельности на 3 месяца.

Акимат Алматы призывает жителей и гостей города соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические требования безопасности - масочный режим, социальную дистанцию и воздержаться от посещения мест массового скопления людей, в особенности заведений, нарушающих установленный режим работы. Пребывание в местах, где нарушены саннормы, увеличивает риски массового заражения коронавирусной инфекции. Субъектам бизнеса для защиты жизни и здоровья посетителей и персонала необходимо обеспечить соблюдение на территории объекта эпидемиологических требований, проводить термометрию, установить дезинфекторы, следить за соблюдением правил ношения и сменяемости масок.

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