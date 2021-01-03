Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Министерство здравоохранения о текущей ситуации по коронавирусу. Прямой эфир

Фото: vlast.kz 3 января 2021, 12:39

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрированы 714 новых случаев заболевания.

Пресс-конференция в СЦК о текущей ситуации по коронавирусной инфекции в Казахстане.

Спикеры: министр здравоохранения РК Алексей Цой, вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният, председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова.

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрированы 714 новых случаев заболевания.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬1
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
В ВОЗ рассказали о судьбе COVID-19
11% казахстанок получают первый сексуальный опыт до 14 лет