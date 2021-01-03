Министерство здравоохранения о текущей ситуации по коронавирусу. Прямой эфир

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В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрированы 714 новых случаев заболевания.
Пресс-конференция в СЦК о текущей ситуации по коронавирусной инфекции в Казахстане.
Спикеры: министр здравоохранения РК Алексей Цой, вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният, председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова.
В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрированы 714 новых случаев заболевания.
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