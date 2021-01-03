Министр здравоохранения рассказал, какой вакциной он собирается привиться

Сейчас ждут окончательной процедуры регистрации вакцины и проверки на эффективность и безопасность.

Министр здравоохранения РК Алексей Цой на брифинге в СЦК рассказал, что в ведомстве планируют привиться казахстанской и российской вакциной от коронавирусной инфекции, передает корреспондент zakon.kz.

Пока я не вакцинировался ни казахстанской, ни российской вакциной. Сейчас мы ждем заключительных результатов. В числе первых я вакцинируюсь обязательно, как только она зарегистрируется у нас в Казахстане и будет выпущена в массовую вакцинацию. Здесь ничего такого нет, российская или казахстанская вакцина, чтобы не было кривотолков, мы с коллегами из министерства здравоохранения будем прививаться часть казахстанской, часть российской, чтобы доказать, что обе вакцины являются безопасными и эффективными, - сказал Цой.

Он добавил, что для этого ждут окончательной процедуры регистрации и проверки на эффективность и безопасность.

Мы готовы привиться, здесь никаких проблем нет. Конечно, мы сами ожидаем, что это один из ключевых факторов нашей защиты, - подчеркнул глава ведомства.

Также министр прокомментировал вопрос по поводу того, почему он до сих пор не привился, тогда как другие чиновники начали вакцинироваться.

Это очень хорошо, что наши коллеги прививаются. Но очень важно понять, когда прививается министр здравоохранения - это призыв всего населения и то, что вакцина уже проверена на 100% безопасна. Поэтому мы ждем, мы как медицинские работники, эксперты в области здравоохранения должны получить гарантированно достоверные результаты по эффективности и безопасности вакцины, - пояснил Цой.

По его словам, сейчас вакцина только получила заключение безопасности и эффективности по первой и второй фазах клинических испытаний.

Наша задача, как регуляторного органа, после получения всех необходимых результатов вакцинироваться, и мы это покажем и сделаем, чтобы население понимало, что это эффективно и безопасно. На данный момент те, кто привился это персональное пожелание, добровольное ведется в рамках клинических исследований. Поэтому для того, чтобы проводить эти клинические исследования необходимо приходить, ежедневно замерять температуру, проводить клинические исследования, появляться на местах... есть определенные требования, наша задача помочь проведению. Как только выйдет заключение официальное, мы дадим старт всему населению к массовой вакцинации. Сейчас данная вакцинация доступна только в рамках клинических исследований, - заключил глава Минздрава.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!