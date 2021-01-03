Закон "Об общественных советах" расширяет права и обязанности участников - Аида Балаева

Отныне принципы открытости и подотчетности будут неукоснительно соблюдаться не только в государственных органах, но и в квазигосударственном секторе.

Закон "Об общественных советах" существенно расширяет права и обязанности членов Общественного совета, предусматривает привлечение их к работе квазигосударственного сектора, а также закупочных комиссий. Об этом заявила министр информации и общественного развития Казахстана Аида Балаева, передает zakon.kz.

Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал ряд поправок в Закон "Об общественных советах", которые выводят на качественно новый уровень деятельность данных общественных институтов, успешно функционирующих в стране с 2015 года, - написала она в Facebook.

По ее словам, в ходе широкого обсуждения были учтены все предложения и замечания экспертов, общественных деятелей и международных организаций.

Таким образом, Закон существенно расширяет права и обязанности членов Общественного совета, предусматривает привлечение их к работе квазигосударственного сектора, а также закупочных комиссий. Отныне принципы открытости и подотчетности будут неукоснительно соблюдаться не только в государственных органах, но и в квазигосударственном секторе. Более того, Закон дает всестороннюю возможность совершенствовать механизмы создания общественных советов. Общественные советы наделены правом самостоятельного принятия решений о рассмотрений проектов НПА и обращений в соответствии с их приоритетностью и общественной значимостью, - отметила Балаева.

Еще одним немаловажным новшеством, продолжила министр, является своевременное решение вопроса материального обеспечения деятельности общественных советов.

Уполномоченным органом в сфере общественных советов определено Министерство информации и Общественного развития, которое будет осуществлять координацию и методическое обеспечение их деятельности, - написала она.

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