В России ответили на территориальные заявления Эстонии

Спикер парламента высказался о принадлежности Эстонии части правобережья реки Нарвы и Печорского района.

Высказывания спикера однопалатного парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о якобы продолжении действия Тартуского мирного договора 1920 года лишь тормозят ратификацию российско-эстонского пограничного договора и создают дополнительную напряженность в отношениях двух стран. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Хенна Пыллуаас в ходе своего новогоднего обращения к гражданам отметил, что Тартуский мирный договор продолжает действовать, а значит, часть правобережья реки Нарвы и Печорского района принадлежат Эстонии. При этом Москва признает данный договор только в качестве исторического документа и не считает его действующим.

Высказывания Пыллуааса, возможно, больше рассчитаны на внутреннюю аудиторию с целью привлечения электората. Но одновременно подобные заявления все больше отдаляют перспективы выхода на ратификацию российско-эстонского пограничного договора 2014 года и создают дополнительную напряженность в двустороннем и межпарламентском сотрудничестве, - сказал парламентарий.

Депутат напомнил, что спикер Рийгикогу второй год подряд заявляет о продолжении действия Тартуского мирного договора 1920 года. Очередное такое заявление было сделано им в ходе своего обращения в эфире телеканала ETV+ в пятницу.

Тем самым Хенн Пыллуаас вновь наступает на те же грабли и отбрасывает ситуацию на 16 лет назад, когда после почти 11 лет переговоров удалось согласовать линию границы и подписать пограничный договор. Но именно упоминание с эстонской стороны в его преамбуле Тартуского договора вынудило тогда Россию отозвать свою подпись, а новые консультации возобновились только в 2012 году и закончились в 2014-м подписанием нового соглашения о госгранице, - указал Слуцкий.

Глава комитета добавил, что данный документ до сих пор находится на рассмотрении в парламентах обеих стран.

Были договоренности о его синхронной ратификации, но именно русофобская линия эстонских политиков затормозила весь процесс, - отметил Слуцкий.

В феврале прошлого года президент Эстонии Керсти Кальюлайд в речи, посвященной столетию Тартуского мирного договора, выступила за отказ от пересмотра границы с Россией. Одновременно она добавила, что, с ее точки зрения, документ по-прежнему действует. Как отметила в связи с этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявления эстонских политиков о том, что договор до сих пор не утратил силу, используются для привлечения электората.

По условиям Тартуского мирного договора, заключенного между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, Ивангород и часть Печорского района принадлежали балтийской республике. После ее вхождения в состав СССР в 1940 году указанные территории отошли РСФСР.

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