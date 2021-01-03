Бойцы Нацгвардии задержали грабителей в Уральске

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Преступники забрали у прохожего дорогой смартфон и норковую шапку.
Вечером 1 января на одной из центральных улиц Уральска трое грабителей напали на прохожего, сообщает zakon.kz.
У него отобрали дорогой смартфон и норковую шапку.
Пострадавший обратился в полицию, сигнал о происшествии донесли до патрульных Нацгвардии.
Бойцы двинулись по указанному маршруту по улице Льва Толстого и во дворе одного из домов, заметили трех мужчин, схожих на указанных в ориентировке.
Увидев, что к ним приближаются люди в полицейской форме, те бросились бежать.
Однако, благодаря решительным действиям гвардейцев, подозреваемых удалось задержать. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.
При личном досмотре, проведенном в присутствии понятых, у задержанных были обнаружены вещественные доказательства преступления: норковая шапка и смартфон. Грабителей доставили в отдел полиции, где потерпевший опознал обидчиков, - говорится в сообщении руководителя пресс-службы РгК "Батыс" Нацгвардии РК подполковника Ерболата Султанова.
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