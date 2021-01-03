Аида Балаева: Поправки повысят открытость и прозрачность деятельности госорганов

Помимо этого, Закон включает в себя большой блок поправок в области обеспечения доступа к информации.

Подписанные Президентом изменения позволят повысить открытость и прозрачность деятельности государственных органов, считает министр информации и общественного развития Казахстана Аида Балаева, сообщает zakon.kz.

30 декабря 2020 года главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации".

Ключевым пунктом поправок являются новые правила предоставления государственного информационного заказа, который будет осуществляться законодательными механизмами в рамках единой информационной политики государства. Это предусматривает определение единых тематических направлений как на республиканском, так и на региональном уровнях, - пишет министр на своей странице в Facebook.

Помимо этого, Закон включает в себя большой блок поправок в области обеспечения доступа к информации.

К ключевым новеллам в данной области можно отнести:

- определение уполномоченного государственного органа в области доступа к информации и его компетенции;

- определение уполномоченного структурного подразделения или лица по вопросам доступа к информации во всех государственных органах;

- внесение на имя главы государства ежегодно отчета о состоянии сферы доступа к информации;

- отнесение к обладателям информации исполнителей функций центральных и (или) местных исполнительных органов;

- распространение обязательства по размещению открытых данных на организации квазигоссектора и госучреждений, не являющихся госорганами;

- расширение и конкретизация перечня информации, подлежащей размещению на интернет-ресурсе обладателя информации и др.

Данные изменения позволят повысить открытость и прозрачность деятельности государственных органов, организаций квазигоссектора и иных обладателей информации, обеспечат эффективное исполнение требований Закона "О доступе к информации" и будут содействовать реализации концепции "Слышащего государства", - резюмирует Аида Балаева.

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