Судя по кадрам, одного из полицейских атаковали возле здания, подобравшись к нему сбоку. Вооруженный ножом мужчина нападает на сотрудника, патрулирующего улицу.

Опубликовано полное видео нападения на полицейских в Грозном 28 декабря, в результате которого погиб младший сержант полиции, сообщает zakon.kz.

Издание Baza опубликовало его в своем Telegram-канале.

С этого ракурса видно, как на сотрудника ППС нападает неизвестный с ножом, по которому открывает огонь второй полицейский.

Судя по кадрам, одного из полицейских атаковали возле здания, подобравшись к нему сбоку. Вооруженный ножом мужчина нападает на сотрудника, патрулирующего улицу Мира. Под ударами ножа страж порядка падает на тротуар, а злоумышленник продолжает наносить ему ранения. После этого нападавший бросается в сторону пешеходного перехода, где сталкивается еще с одним полицейским и атакует его, в этот момент злоумышленника ликвидирует сотрудник ДПС.

В том же кадре и с другого ракурса запечатлен еще один человек, стоящий на коленях — вероятно, раненый полицейский. Также видны два тела на асфальте — застреленного нападавшего и еще одного человека, возможно, второго боевика.

Нападение произошло 28 декабря. Около 14:00 двое вооруженных мужчин напали на сотрудников полиции в Грозном. В результате нападения один правоохранитель погиб, второй получил ранение и был госпитализирован. Нападавшие были ликвидированы в результате ответной атаки силовиков.

Спустя три дня террористическая группировка "Исламское государство" (деятельность запрещена на территории Казахстана) взяла на себя ответственность за нападение.

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