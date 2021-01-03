В ВКО карантин продлевается до 18 января

Но с третьей четверти 2020-2021 учебного года разрешается обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек.

И.о. главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области внес изменения в постановление о карантинных ограничениях в регионе, сообщает zakon.kz.

Ограничительные меры продлеваются до 18 января текущего года на все территории области.

Сохраняется запрет на проведение массовых зрелищных мероприятий. В том числе на дому.

С 6 января возобнавляется функционирование регулярных внутриобластных автобусных, микроавтобусных и иных пассажирских перевозок между районами и городами области.

Работа объектов общественного питания разрешена в организациях образования и воспитания, с заполняемостью не более 30% от количества посадочных мест в обеденном зале.

Разрешается проведение намаза в мечетях (бес намаз), коллективного богослужения, при заполняемости до 30%, но не более 100 человек при соблюдении установленных требований и без проведения коллективных религиозных обрядов (жума-намаз).

С третьей четверти 2020-2021 учебного года разрешается обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек.

Разрешается традиционное обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - до 7 класса включительно по заявлению родителей (опекунов, попечителей и др.) при соблюдении комплектации классов не более 15 детей.

Комбинированного обучения в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс – 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30% проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, соблюдение масочного режима);

Со второго семестра разрешается штатное обучение студентов I курсов колледжей, ВУЗов.

Кинотеатрам по-прежнему разрешается работать при условии заполняемости не более 30%, но не более 100 человек в зале, при шахматной рассадке, за исключением членов одной семьи.

Постановление вступает в силу с 4 января 2021 года и действует до его официальной отмены.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

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