НПК: Государство должно слышать свой народ

Партия предлагает провести разовую амнистию, но только для той категории граждан, кто исправно платил налоги и создавал рабочие места до начала пандемии.

3 января, в Шымкенте активисты и члены Народной партии Казахстана устроили в городе акцию по раздаче агитационных материалов НПК. За семь дней до голосования сторонники политического движения вновь напомнили гражданам о ключевых пунктах программы, с которой НПК вступил в предвыборную гонку, сообщает zakon.kz.

Наша партия считает, что объем доходов населения необходимо повышать, как и прожиточный минимум. Государство должно повысить размеры пенсий, снизить пенсионный возраст граждан до 60 лет. Представители "вредных" профессий должны раньше выходить на заслуженный отдых, - сказал в ходе акции кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК Нурлан Кадыркулов.

Он также отметил, что НПК предлагает провести разовую амнистию, но только для той категории граждан, кто исправно платил налоги и создавал рабочие места до начала пандемии.

Это касается работников МСБ, которые из-за пандемии и ограничительных мер остались в сложной ситуации. Это владельцы и работники продуктовых магазинов, кафе, парикмахерских. Стоит отметить, что банки пережили карантин почти без потерь, большинство из них увеличили свой капитал. Чего не скажешь о малом и среднем бизнесе и простых гражданах. Теперь они будут вынуждены получать кредиты для того, чтобы погасить свои предыдущие кредиты, - заявил член Народной партии Казахстана.

НПК настаивает на том, что государство должно обеспечить своим гражданам кредитную амнистию за счет банков.

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