Направлявшийся в Казахстан турецкий Boeing 777 столкнулся со стаей птиц

Самолет получил серьезные повреждения носового обтекателя и приемников воздушного давления.

В Турции Boeing 777 столкнулся со стаей птиц при взлете, сообщает zakon.kz.

Как передает турецкое издание Yeni Şafak, самолет направлялся в Алматы.

Рейс TK-6220, вылетел из стамбульского аэропорта "Ататюрк" в 08:40 утра. Столкнувшись со стаей птиц, командир корабля связался с диспетческой аэропорта вылета и запросил разрешение на аварийную посадку. После аварийного слива топлива до допустимого посадочного веса экипаж посадил воздушное судно, и оно было направлено в ремонтный ангар.

Самолет получил серьезные повреждения носового обтекателя и приемников воздушного давления.

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