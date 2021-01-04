Фейерверки для открытия Олимпиады запустили в Японии

Они не могли храниться до 2021 года, поэтому их запустили под одним из символов страны - горой Фудзи.

Открытие Олимпийских игр 2020 года в Японии должно было включать грандиозный фейерверк. Однако салют подготовили к церемонии открытия в Токио, а из-за COVID-19 игры были отложены, сообщает zakon.kz.

Фейерверки не могли храниться до 2021 года, поэтому несколько дней назад их запустили под одним из символов Японии - горой Фудзи.

Фейерверк гремит под увертюру Россини из оперы "Вильгельм Телль".

Изначально XXXII летние Олимпийские игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020-ого года, но в связи с ситуацией с распространением коронавируса 24 марта 2020 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ и глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах договорились отложить Олимпийские игры в Токио на год. Название Игр останется прежним – "Токио 2020".

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