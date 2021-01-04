Казахстанского боксера признали лучшим иностранным боксером 2020 года

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Это решение промоутерской компании MTK Global.
Казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет стал победителем в номинации "Лучший иностранный боксер 2020", сообщает zakon.kz.
Это решение промоутерской компании MTK Global.
В голосовании на звание лучшего иностранца казахстанец опередил латвийца Рикардса Болотникса и американского нокаутера Вирджила Ортиса-младшего.
Кулахмет является чемпионом Азии-2019 и бронзовым призером чемпионата мира-2019 в составе сборной Казахстана.
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