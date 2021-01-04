Чем опасна беспроводная зарядка для телефона

Такая зарядка заряжает телефон значительно медленнее, чем провод.

Беспроводные зарядки только недавно появились на рынке и, как любая новая технология, окружены в первый период своего существования различными мифами. Так, есть городские легенды, что магнитное поле зарядки портит микросхемы, вредно влияют на здоровье или изнашивают аккумулятор. Об этот "Прайм" рассказала аналитик-исследователь цифровых продуктов "Роскачества" Эльвина Насибулина, передает zakon.kz.

Некоторые основания под собой имеет только последнее: аккумулятор действительно сильно греется от такого способа зарядки, и потеря общей ёмкости аккумулятора при одном беспроводном заряде из-за повышенного нагрева почти вдвое выше, чем при классической проводной зарядке, – отмечает эксперт.

На практике это значит, что батарея будет изнашиваться быстрее. Хотя в целом разница и не слишком значима: потеря 20% емкости аккумулятора после примерно 18 месяцев непрерывной работы для батареи против 24 месяцев на проводной зарядке на примере iPhone по данным ZDNet. Также такая зарядка заряжает телефон значительно медленнее, чем провод, объясняет она.

Насибулина не рекомендует заряжать смартфон беспроводной зарядкой и совмещать обе зарядки одновременно - есть риск перегрева аккумулятора.

Беспроводная зарядка для здоровья безвредна, хотя, с учетом генерируемого ею электромагнитного поля людям с кардиостимулятором рекомендуется предварительно проконсультироваться со специалистом, - заключила эксперт Роскачества.

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