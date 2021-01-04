Атамбаева перевели в колонию

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел.

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев переведен из СИЗО ГКНБ в исправительную колонию № 47 в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщила его супруга Раиса Атамбаева, передает zakon.kz.

По ее словам, бывшего главу государства этапировали в колонию в канун Нового года.

Никто об этом не знал. 31 декабря мне и детям — Кадыру и Алие разрешили свидание, мы навещали его уже в колонии. Он получает лечение, которое вынуждены были прервать в связи в переводом в СИЗО ГКНБ. Конечно, в этой колонии условия лучше, он может гулять, общаться с людьми. У Алмазбека Атамбаева низкое давление, он сильно простыл. Мы принесли ему горячую еду, передали теплые вещи, - сказала Раиса Атамбаева.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, по фактам коррупции и легализации преступных доходов.

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