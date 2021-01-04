Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

В Грузии родился редкий зеленый щенок

Фото: Pixabay 4 января 2021, 11:50

Зеленый цвет шерсти щенка объясняется высоким содержанием биливердина в плаценте собаки.

Щенок зеленого цвета родился под Новый год в грузинском селе города Ахалцихе (региона Самце-Джавахети), передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Владелец собаки рассказал, что с ним уже связались представители зоопарка, но он не планирует отдавать щенка. Зеленого щенка, рожденного под Новый год, семья Месаркишвили назвала Гринчем.

Гринч появился на свет вместе с семью братьями и сестрами.

Рождение собаки с зеленым оттенком - крайне редкий случай. Зеленый цвет шерсти щенка объясняется высоким содержанием биливердина в плаценте собаки.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬5
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Надевать сразу две маски, посоветовал главный инфекционист США
"Спутник V": появилось новое предупреждение