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Дорогу закрыли в Алматинской области из-за бурана

Фото: Pixabay 4 января 2021, 12:20

В ДЧС рекомендовали воздержаться от поездок в этом направлении и не пренебрегать SMS-сообщениями передаваемых службой 112.

С 10:30 закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге Республиканского значения "Ушарал-Достык" (84-184 км, с. Коктума - ст. Достык), передает zakon.kz со ссылкой на ДЧС Алматинской области.

Дорога закрыта из-за ухудшения погодных условий - сильный буран, отсутствие видимости.

В ДЧС рекомендовали воздержаться от поездок в этом направлении и не пренебрегать SMS-сообщениями передаваемых службой 112.

При выезде в дальнюю дорогу необходимо ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях.

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